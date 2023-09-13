رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان راشد الشامسي مستشاراً في ديوان الرئاسة
التاريخ
9/13/2023 7:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي سلطان راشد علي الشامسي مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
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