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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان راشد الشامسي مستشاراً في ديوان الرئاسة

9/13/2023 7:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"مرسوماً اتحادياً بتعيين معالي سلطان راشد علي الشامسي مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

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