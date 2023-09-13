أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن القانون الاتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله. ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، أن تم منح منح 4 شهور مهلة للشركات لتعديل الوضع، على أن يبدأ تطبيق القانون أول فبراير المقبل. وبين معاليه أنه سيتم تقيم الموقف خلال عام 2024، وستبدأ بـ 65 طن وسنعود إلى مجلس الوزراء بعد دراسة لمدة سنة لإقرار الوزن المقبل وهو 45 طن مثل كثير من الدول. وأوضح معاليه أنه تم استثناء مركبات الدفاع المدني والشرطة ووزارة الدفاع من التطبيق.