Wednesday, 13 September 2023 03:02 GMT

حظر المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 65 طنا من استخدام طرقات الإمارات

9/13/2023 7:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن القانون الاتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله. ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، أن تم منح منح 4 شهور مهلة للشركات لتعديل الوضع، على أن يبدأ تطبيق القانون أول فبراير المقبل. وبين معاليه أنه سيتم تقيم الموقف خلال عام 2024، وستبدأ بـ 65 طن وسنعود إلى مجلس الوزراء بعد دراسة لمدة سنة لإقرار الوزن المقبل وهو 45 طن مثل كثير من الدول. وأوضح معاليه أنه تم استثناء مركبات الدفاع المدني والشرطة ووزارة الدفاع من التطبيق.

MENAFN13092023000110011019ID1107060044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث