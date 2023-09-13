الحذر يسيطر على الأسهم العالمية في انتظار بيانات التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريراً مهماً عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثاً عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التداولات، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8%.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهراً في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غداً الخميس.

وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6%.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% متأثراً أيضاً بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو.

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.



اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة النطاق قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقاط بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2378.64 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إس.بي.آي للأوراق المالية «لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية».

وأضاف «لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر».

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين غداً الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 20 سبتمبر.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 1.63 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز وخسر 1.67 بالمئة.

فيما صعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.58 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13 بالمئة ليقدم أكبر دعم لتوبكس.