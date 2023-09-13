

أعلنت شركة كلاود بوكس تكنولوجيز لخدمات تقنية المعلومات، إطلاق مركز لعمليات الأمن المتقدم في دبي، وهو مجهز بأحدث الأدوات التقنية لإتاحة الرصد والكشف على مدار الساعة ودعم الاستجابة المركزة بشكل يضمن سرعة تحديد واحتواء الأحداث الأمنية.



ويستخدم المركز أدوات وتقنيات متطورة للكشف عن أية تغييرات في التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة لها بالتدابير المضادة المناسبة. ويستخدم المركز القاعدة المعرفية لاستقصاء التهديدات الداخلية، والبيانات الخارجية من الشركاء والجهات التنظيمية من أجل كشف وتحديد التهديدات السيبرانية بشكل آني والتحقيق فيها وتحليلها.



وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: «لا غنى عن التحول الرقمي في المؤسسات بالتزامن مع ازدياد الترابط فيها. وقد شهدنا أخيراً استثمارات عالمية ضخمة في البنية التحتية الرقمية، ولا بد من حماية هذه الاستثمارات من التهديدات المحتملة – وهنا يأتي الدور المهم لمركز عمليات الأمن، فنحن نعمل على تقييم المخاطر وتعزيز قدرة تلك الأصول على الصمود في وجه التهديدات، ما يعزز الموقف الأمني للعملاء ويدعم كفاءة قدراتهم الأمنية وتحسنها المستمر. وبفضل مركز عمليات الأمن الجديد، أصبحت كلاود بوكس تكنولوجيز مهيأة لمساعدة عملائها على وضع الاستراتيجيات السيبرانية الشمولية، والتي تغطي أبعاداً عدة من المخاطر والأعمال والثقافة المؤسسية. وستكون للمركز قيمة بارزة في جهود الشركات نحو الرقمنة وتمكينها من توفير بيئة آمنة».