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أبوظبي الإسلامي يصدر إشعاراً لتسديد صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولارر

9/13/2023 7:18:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي
عن اصدار اشعار للمساهمين لتسديد صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال والصادرة بقيمة 750 مليون دولار الصادرة في 20 سبتمبر 2018 بمعدل ربح قدره 7.125%.وسيتم الاسترداد، وفقًا لشروط إصدار الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول وهو 20 سبتمبر 2023.

وسيتم استرداد شهادات الصكوك المستحقة بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023. وعند استردادها، سيتم إلغاء قبول الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.
وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أصدر بنجاح في يوليو 2023، صكوكًا أخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.
وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 وA+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7,25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وقد تم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.
وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا واقليميًا، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار امريكي متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62,5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، حيث جاء هذا الطرح مدفوعًا بطلب واسع المستثمرين من ثلاث مناطق.
وستحل الصكوك الجديدة محل الإصدار السابق، وستحافظ على الوضعية النموذجية لهيكل رأس مال المجموعة وموقفها القوي فيما يخص الشق الأول من رأس المال. وقد تم هيكلتها لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

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