أطلقت طيران الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي واتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا، دورات تدريبية عبر الإنترنت لمحترفي السفر الجدد لمساعدتهم على تطوير وبناء مهارات أقوى، بالإضافة إلى تعزيز الفهم حول مبادئ الصناعة الأساسية لدعم قطاع السفر والسياحة على نطاق أوسع.

ومن خلال المنصة الإلكترونية لكلية دبي للسياحة، التي أنشأتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يتمتع محترفو السفر في جنوب أفريقيا بإمكانية الوصول مجاناً إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لمساعدتهم على تطوير المهارات الأساسية المطلوبة لدخول الصناعة أو توسيع نطاق قدراتهم، وتحسين معرفتهم بأنظمة وعمليات الصناعة، ومساعدتهم في النهاية على تعظيم إمكاناتهم المهنية وفرصهم لنيل الوظائف.

وقال أفضل بارامبيل، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب أفريقيا: «تواصل صناعة السفر في جنوب أفريقيا استعادة زخمها ببطء، ويشكل وجود أشخاص مؤهلين المحرك الرئيسي لإعادة البناء وتطوير قطاع سفر أكثر مرونة وقوة للمستقبل. وتفخر طيران الإمارات بأداء دورها وتقديم دورات تدريبية بالشراكة مع كلية دبي للسياحة وجمعية وكلاء السفر بجنوب أفريقيا. وستوفر هذه الدورات مهارات تلبي متطلبات القطاع، وتقدم المعرفة والمؤهلات المعتمدة لتطوير مجموعة قوية من محترفي الصناعة».

وتبدأ الدورات بالأساسيات، التي تشمل: فهم دور وكيل السفر، والإلمام بمصطلحات الصناعة الرئيسية، وفهم الإجراءات المختلفة فيما يتعلق بحجوزات السفر، بدءاً من مرحلة عرض الأسعار الأولي وحتى وقت السفر. ويطلع المشاركون على أنواع الاستفسارات والمقترحات الشائعة في الصناعة، إلى جانب تطوير المهارات والمعرفة المطلوبة لإعداد عروض الأسعار وحجز منتجات وخدمات الموردين ومعالجة الوثائق المتعلقة بالسفر.

وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: المعرفة من خلال التدريب أمر بالغ الأهمية للتطوير الوظيفي وتعزيز المهارات وزيادة فرص العمل. ويسعدنا من خلال منصتنا للتدريب عبر الإنترنت أن نلعب دوراً محورياً في تلبية تطلعات المتخصصين في مجال السياحة من خلال تقديم برامج مصممة بدقة لتناسب المتطلبات المحددة لهذه الصناعة، وبالتالي تمكين الطلبة من التفوق في بيئة عملهم.

ويستخدم المحتوى التفاعلي الغني في الدورات التدريبية دبي كمثال السوق الرئيسي عند شرح المهارات والمصطلحات المرتبطة بسلسلة صناعة السفر. وتستخدم منتجات وخدمات طيران الإمارات أيضاً لمحاكاة وشرح رحلة البيع بالتجزئة لشركات الطيران وأساسيات أنظمة التوزيع لوكلاء السفر. وبالإضافة إلى اكتساب المعرفة القيمة في الصناعة، يكتسب المتخصصون معرفة واسعة عن دبي كوجهة شهيرة لمواطني جنوب أفريقيا، وكذلك عن منتجات وخدمات طيران الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا أوتو دي فريس: «يتيح تقديم دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت لمحترفي السفر العاملين اكتساب المهارات الأساسية، كما يؤكد الالتزام بالتعليم الجيد والتطوير في الصناعة عندما تكون دبي وطيران الإمارات نموذجين للمبيعات. وتجسد هذه المبادرة كيف يمكن للتعاون أن يدفع التقدم ويزود المهنيين بالأدوات اللازمة للتفوق في صناعة ديناميكية ومتطورة باستمرار». ويحصل محترفو السفر المشاركون لدى إكمالهم الدورات التدريبية، على شهادة معتمدة من اتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا وطيران الإمارات وكلية دبي للسياحة.