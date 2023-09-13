«تيك فور جود» في دبي منصة للمستثمرين والمبتكرين

تستضيف دبي، فعالية «تيك فور جود - T4G» ما بين 10 و 16 سبتمبر بالتعاون مع شركة هواوي وشركة (بربوس ان موشن). يعقد العرض الختامي بتاريخ 14 سبتمبر في مركز دبي المالي العالمي. يجمع هذا الحدث ما بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ورواد الفكر.

ويعتبر يوم العرض منصة تساعد أكثر الشركات الناشئة إشراقاً وأكثرها طموحاً للكشف عن أفكارها الرائدة وحلولها. ويعد حدث (تيك فور جود) فرصة للمشاركين لتقديم مشاريعهم المبتكرة للمستثمرين المحتملين وخبراء المجال.

وستخضع الفرق لورش عمل مكثفة تشمل اكتشاف كيفية الترحيب بالفشل وتحويله إلى فرص، ومناقشة حل خارج الصندوق لكيفية تحقيق التغيير الإيجابي باستخدام التكنولوجيا، والتعاون مع الضيوف الرئيسيين في تمرين سريع للحصول على ملاحظات فورية لبحث الحلول من منافذ مختلفة.

وستنتقل الفرق الفائزة من دبي إلى المسابقة العالمية وستكون هناك جوائز مالية تتراوح بين 10.000 دولار و 20.000 دولار لأفضل 3 فرق في المسابقة العالمية، وستكون هناك فرصة للفرق الثلاثة الأوائل في المسابقة العالمية للتقديم للحصول على تمويل استثماري بقيمة 100.000 دولار.

من 10 سبتمبر إلى 13 سبتمبر، ستتيح أيام ورش العمل الافتتاحية للمشاركين من حوالي 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الانغماس في عالم من التعلم والتعاون وبناء المهارات. سيتاح للمشاركين الفرصة لحضور جلسات عملية تقودها خبراء في الصناعة، حيث يمكنهم استكشاف أحدث الاتجاهات والأدوات والتقنيات التي تدفع التغيير الإيجابي.