تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء، بين 0.75 درهم إلى واحد درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 231.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 214.25 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 207.50 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 177.00 درهماً.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب توجهات الأسواق بعد بيانات التضخم الأمريكية.

وخلال التداولات انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.87 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولارات للأوقية أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1993.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.92 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.49 دولارات للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1230.44 دولاراً للأوقية.