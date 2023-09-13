وزير الخارجية يجري اتصالا بظيره المصري وشكري واقعة الخريطة خطأ غير مقصود
التاريخ
9/13/2023 7:14:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، مساء يوم أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك للوقوف على حيثيات موضوع قيام أحد المحاضرين في إحدى الدورات التدريبية التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة غير رسمية للوطن العربي لا تتضمن الحدود المعترف بها دولياً لدولة الكويت، حيث أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية على أن ما تم من قبل المحاضر كان خطأً غير مقصود وأنه قد وجه نحو إجراء تحقيق شامل حول هذه الواقعة ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ، مؤكدا
على متانة العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تربط قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وأن مثل هذه الأحداث غير المقصودة لا يمكن لها أن تمس بمسيرة وروح المحبة والأخاء والترابط بين البلدين بأي شكل من الأشكال.
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