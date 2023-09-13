وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن ضبط هذا المصنع يأتي ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - ادارة مباحث محافظة العاصمة في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأضافت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري توصلت إلى وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية.

وأوضحت أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تمت مداهمة الموقع وضبط ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع مؤكدا أنه تم العثور على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع.

وأكدت الوزارة في بيانها إحالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.