الداخلية ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية في مزارع العبدلي يديره 6 آسيويين
التاريخ
9/13/2023 7:14:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ضبط أكبر مصنع للخمور المحلية يديره ستة أشخاص من جنسية آسيوية في مزارع (العبدلي).
وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن ضبط هذا المصنع يأتي ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - ادارة مباحث محافظة العاصمة في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
وأضافت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري توصلت إلى وجود مزرعة في منطقة العبدلي تستخدم لصناعة الخمور المحلية.
وأوضحت أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تمت مداهمة الموقع وضبط ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع مؤكدا أنه تم العثور على أدوات التصنيع و236 برميلا يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع.
وأكدت الوزارة في بيانها إحالة جميع المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
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