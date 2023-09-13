%87 من العاملين بالقطاع السياحي بالأردن من الذكور

%87 من العاملين بالقطاع السياحي بالأردن من الذكور
التاريخ
9/13/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Amman Net) الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، يؤكد أن جميع أبناء الجالية الأردنية المتواجدين في الشرق الليبي والمغرب بخير . الهيئة الخيرية الهاشمية تسير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية مليون و300 ألف شخص من سكان الأردن لا يحصلون غذاء كافيا وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ضبط وردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا، وفق ما اعلنت وزارة المياه والري في بيان صحفي . عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك، يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي غرق عشرات المنازل، وإغلاق العديد من الطرق، فجر اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بفعل هطول أمطار غزيرة تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. %87 من العاملين بالقطاع السياحي بالأردن من الذكور 09/13/2023 - 13:42 عمان ن
بلغ عدد العمالة في القطاع السياحي حتى الربع الثاني من العام الحالي 57,162 عامل وعاملة منهم 49,868 عامل و7,294 عاملة، موزعين على أكثر من 3300 منشأة ، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.
وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 87.24% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 12.76%، وفقا للمملكة.
كما تتوزع غالبية العمالة في العاصمة عمان حيث وصل عددها 40,254 عامل وعاملة، والتي تشكل 70% من اجمالي عدد العمالة البالغة 57,162.
ويحتل قطاع الفنادق النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 22,865 يليه قطاع المطاعم السياحية بعدد وصل 21.869 عامل وعاملة.
وسجل الدخل السياحي في الأردن 3.65 مليار دينار 8 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).
أما خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3,651.0 مليون دينار (5,149.5 ملايين دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4,503.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 %، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,756.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%.
في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته (16.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (200.6 مليون دولار).
أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1% وتسجيله لما قيمته 955.1 مليون دينار (1,347.1 مليون دولار).أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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