%87 من العاملين بالقطاع السياحي بالأردن من الذكور

بلغ عدد العمالة في القطاع السياحي حتى الربع الثاني من العام الحالي 57,162 عامل وعاملة منهم 49,868 عامل و7,294 عاملة، موزعين على أكثر من 3300 منشأة ، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 87.24% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 12.76%، وفقا للمملكة.

كما تتوزع غالبية العمالة في العاصمة عمان حيث وصل عددها 40,254 عامل وعاملة، والتي تشكل 70% من اجمالي عدد العمالة البالغة 57,162.

ويحتل قطاع الفنادق النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 22,865 يليه قطاع المطاعم السياحية بعدد وصل 21.869 عامل وعاملة.

وسجل الدخل السياحي في الأردن 3.65 مليار دينار 8 أشهر، وفق بيانات البنك المركزي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).

أما خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3,651.0 مليون دينار (5,149.5 ملايين دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4,503.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 %، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3,756.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%.

في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته (16.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (200.6 مليون دولار).

أما خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1% وتسجيله لما قيمته 955.1 مليون دينار (1,347.1 مليون دولار).