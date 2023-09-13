الأسير مجدي زعتري يدخل عامه الـ21 في الأسر



واعتُقل زعتري بتاريخ 13/9/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 23 مرة، إضافة إلى 50 عاما، ويقبع حاليًا في سجن "رامون" الصحراوي، وهو متزوج وأب لطفلين.



ويُعتبر زعتري من نشطاء حركة "فتح" داخل سجون الاحتلال، وتعرض للعقاب والعزل أكثر من مرة على خلفية مواقفه المساندة لحقوق الأسرى.



وفا

