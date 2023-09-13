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موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

9/13/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم ، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة .
وتاليا الأسماء :




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