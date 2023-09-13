موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء
التاريخ
9/13/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فقدان موظفين لوظائفهم ، وذلك نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة .
وتاليا الأسماء :
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