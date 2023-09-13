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هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض

9/13/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، أمس (الثلاثاء) لإلقاء كلمة في فعالية فنية، في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.
وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لهيلاري كلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية: ((إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض))، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.
وكانت هيلاري كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ، وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة، وأول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أميركي كبير.
وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.
وهتف الجمهور وصفق لاستقبالها.
وقالت السيدة الأولى الحالية لها: ((رائع. أنتِ محبوبة للغاية)).
وشكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن الذي لم يكن حاضراً، على دعمهما للفنون.

الشرق الأوسط

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