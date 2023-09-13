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30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

9/13/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية، مخلّفة آلاف القتلى، بحسب السلطات.


وأوضحت في تقرير حول الوضع في شرق ليبيا بعد أن تعرضت "للعاصفة دانيال" أن 30 ألف شخص على الأقل شرّدوا في درنة.


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