30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية
التاريخ
9/13/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية، مخلّفة آلاف القتلى، بحسب السلطات.
وأوضحت في تقرير حول الوضع في شرق ليبيا بعد أن تعرضت "للعاصفة دانيال" أن 30 ألف شخص على الأقل شرّدوا في درنة.
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