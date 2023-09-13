رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/13/2023 7:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بعث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برقية تعزية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي.
وأعرب رئيس في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم، وعموم الشعب الليبي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم.
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