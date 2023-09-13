

ورداً على سؤال أحد المتابعين لها: "إنتي مختفية ليه من الدراما بقالك فترة؟"... قالت ريم: "علشان بعد مسلسل "نقل عام" اللي اتعرض وعملت دور من أصعب الأدوار عليا أنا شخصياً، وكنت بصور جنبه مسلسل "حد فاصل" اللي هو خمس حلقات بنات السماعي، اللي أتمنى إن شاء الله يتعرض، تعبت نفسياً وبدنياً أوي، وكل اللي اتعرض عليا بعدهم للأسف معجبونيش نهائي".



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة