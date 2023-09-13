Wednesday, 13 September 2023 03:00 GMT

ريم البارودي تعلن أسباب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية

9/13/2023 7:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت الفنانة ريم البارودي حواراً مع متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" كشفت خلاله سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، منذ مشاركتها في مسلسل "نقل عام"، الذي عُرض عام 2022.


ورداً على سؤال أحد المتابعين لها: "إنتي مختفية ليه من الدراما بقالك فترة؟"... قالت ريم: "علشان بعد مسلسل "نقل عام" اللي اتعرض وعملت دور من أصعب الأدوار عليا أنا شخصياً، وكنت بصور جنبه مسلسل "حد فاصل" اللي هو خمس حلقات بنات السماعي، اللي أتمنى إن شاء الله يتعرض، تعبت نفسياً وبدنياً أوي، وكل اللي اتعرض عليا بعدهم للأسف معجبونيش نهائي".

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13092023000208011052ID1107059945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث