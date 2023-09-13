والدة سفاح الجيزة تعيش فوبيا بسبب المسلسل



وعلى الرغم من أنها سردت هذا الموقف وهي تضحك ومذهولة، إلا أن يوسف أكدت سابقاً بأن شخصية "أم جابر" أثرت عليها كثيراً، وأنها لا تستطيع الخروج منها بسهولة، لذا فلا تزال توابع الشخصية التي قتلت زوجها أمام مرأى نجلها الوحيد، بآلة حادة، تؤثر عليها حتى الآن، حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل، الذي تعرض آخر حلقتين منه، الجمعة المقبلة.



وأكدت يوسف أنها عاشت أجواء المسلسل بشكل كبير، لدرجة أن نجلها نصحها بالهدوء، بعدما وجدها شديدة التوتر.



كما أكدت حنان يوسف سعادتها بنجاح المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل بهذا الشكل، لكنها كانت تتوقع نجاحه.



ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولته أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وحنان يوسف، وغيرهم، وإخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.



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