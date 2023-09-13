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والدة سفاح الجيزة تعيش فوبيا بسبب المسلسل

9/13/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية حنان يوسف، التي تجسد دور والدة "جابر" في المسلسل المصري "سفاح الجيزة"، الذي يعرض حالياً على منصة شاهد، حالة الرعب التي تعيشها بسبب كواليس التصوير، والمشاهد المليئة بالقتل والدماء.
وقالت يوسف، إن تأثير المسلسل على مزاجها وحالتها النفسية كان بالغاً، إذ سردت موقفاً أثناء مكالمة هاتفية مع برنامج "كلاكيت"، فرغم انتهاء التصوير، إلا أن مشاهده المخيفة لا تزال تكمن داخلها، وتؤثر على تصرفاتها، حيث تخيّلت أثناء ركوبها سيارة أن سائقها سيقوم بخطفها.


وعلى الرغم من أنها سردت هذا الموقف وهي تضحك ومذهولة، إلا أن يوسف أكدت سابقاً بأن شخصية "أم جابر" أثرت عليها كثيراً، وأنها لا تستطيع الخروج منها بسهولة، لذا فلا تزال توابع الشخصية التي قتلت زوجها أمام مرأى نجلها الوحيد، بآلة حادة، تؤثر عليها حتى الآن، حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل، الذي تعرض آخر حلقتين منه، الجمعة المقبلة.


وأكدت يوسف أنها عاشت أجواء المسلسل بشكل كبير، لدرجة أن نجلها نصحها بالهدوء، بعدما وجدها شديدة التوتر.


كما أكدت حنان يوسف سعادتها بنجاح المسلسل، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل بهذا الشكل، لكنها كانت تتوقع نجاحه.


ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولته أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وحنان يوسف، وغيرهم، وإخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

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