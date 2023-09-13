وزيران يهددان بالانسحاب من حكومة نتنياهو



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الأمن أيضا، قوله "إنهم يقدرون أن نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يقدمه نتنياهو لرئيس حزب المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس من أجل تشكيل حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو".



من جهته وجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رسالة تهديد لنتنياهو قائلا: "إذا لم تتعهد بصوتك بأن الأنباء حول نقل الجيش الإسرائيلي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية مخطئة، فسوف تكون هناك عواقب وخيمة. إذا كنتم تنوون العمل من أجل تشكيل حكومة "أوسلو 2"، يرجى إبلاغ وزرائكم والجمهور وسنتصرف وفقًا لذلك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".



ونفى نتنياهو نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو قال فيه إنه "لم يتم نقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، موضحا أنه "منذ أن تم تشكيل حكومته، لم تنقل أي سلاح إلى السلطة الفلسطينية وما سنفعله لاحقا هو تنفيذ لقرار اتخذه وزير الأمن بيني غانتس (في حكومة بينيت- لبيد) في كانون الثاني 2022، بنقل عدد من المركبات المدرعة لتحل محل المركبات القديمة.



بترا

