مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
9/13/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.23% ، ليصل إلى مستوى النقطة 2404.
وأغلقت البورصة اليوم الأربعاء، بتداول 5.3 مليون سهم، موزعة على 2597 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
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