الأرجنتين تجتاز عقدة أعلى نقطة بكوكب الأرض بفوز كبير على بوليفيا
التاريخ
9/13/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تابع منتخب الأرجنتين، عروضه القوية، وعاد بفوز كبير من بوليفيا، 3-0، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم.
جاءت أهداف المباراة عبر كل من إنزو فرنانديز ونيكولاس تاليافيكو ونيكولاس غونزاليس في الدقائق 31 و42 و83.
وتخطى منتخب "التانغو" عقبة لطالما عطلته كثيرا بسبب صعوبة التنفس في لاباز، عاصمة بوليفيا، التي ترتفع 3660 مترا عن سطح البحر.
ويدين المنتخب الأرجنتيني بهذا الانتصار الثمين لقائده آنخيل دي ماريا، الذي صنع الهدفين الأول والثاني، وكان له بصمة غير مباشرة في الثالث.
أما ليونيل ميسي، النجم الأول، فاكتفى بمتابعة زملائه على مقاعد البدلاء، وهم يحققون الفوز فوق أعلى نقطة بكوكب الأرض.
ورفع أبطال العالم رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بالفوز في أول جولتين، بينما نال منتخب بوليفيا خسارته الثانية.
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