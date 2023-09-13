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الأرجنتين تجتاز عقدة أعلى نقطة بكوكب الأرض بفوز كبير على بوليفيا

9/13/2023 7:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تابع منتخب الأرجنتين، عروضه القوية، وعاد بفوز كبير من بوليفيا، 3-0، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026 لكرة القدم.
جاءت أهداف المباراة عبر كل من إنزو فرنانديز ونيكولاس تاليافيكو ونيكولاس غونزاليس في الدقائق 31 و42 و83.
وتخطى منتخب "التانغو" عقبة لطالما عطلته كثيرا بسبب صعوبة التنفس في لاباز، عاصمة بوليفيا، التي ترتفع 3660 مترا عن سطح البحر.
ويدين المنتخب الأرجنتيني بهذا الانتصار الثمين لقائده آنخيل دي ماريا، الذي صنع الهدفين الأول والثاني، وكان له بصمة غير مباشرة في الثالث.
أما ليونيل ميسي، النجم الأول، فاكتفى بمتابعة زملائه على مقاعد البدلاء، وهم يحققون الفوز فوق أعلى نقطة بكوكب الأرض.
ورفع أبطال العالم رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بالفوز في أول جولتين، بينما نال منتخب بوليفيا خسارته الثانية.

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