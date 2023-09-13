مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق
التاريخ
9/13/2023 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تحذر مديرية الأمن العام مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة ، لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.
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