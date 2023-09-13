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مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

9/13/2023 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحذر مديرية الأمن العام مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة ، لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.

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