(MENAFN
) أعلنت البيانات الرسمية أن معدل البطالة في بريطانيا قد ارتفع إلى 4.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في نهاية يوليو. ويظهر هذا الارتفاع تحسناً بسيطاً عما كان عليه في نهاية الربع الثاني من هذا العام الذي انتهى في يونيو بنسبة 4.2 بالمئة.
كما سُجّل ارتفاعٌ غير مسبوق في متوسط الأجور بدون احتساب المكافآت، حيث بلغت زيادتها 7.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من مايو إلى يوليو. إن هذه هي أسرع وتيرة للارتفاع منذ بداية توثيق هذه البيانات في عام 2001.
كذلك أشار وزير المالية جيريمي هانت إلى أن نمو الأجور ما زال مستمراً بوتيرة قوية، مشيراً جزئياً إلى صرف مرتبات العاملين في القطاع العام بشكل مجتمع.
في حين أضاف: "لكن لضمان استمرارية نمو الأجور الحقيقية، يجب علينا التمسك بخطتنا لتخفيض معدلات التضخم إلى النصف".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد تعهد بتخفيض معدلات التضخم إلى النصف بعد توليه المنصب في أكتوبر 2022، في حين كانت تجاوزت حينها الـ 10 بالمئة. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 6.8 بالمئة، مما يجعله الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية أشلي ويب في "كابيتال إيكونوميكس" إلى استمرار تراجع توترات سوق العمل في يوليو.
MENAFN13092023000045015682ID1107059865
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.