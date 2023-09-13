(MENAFN
) تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء الموافق 12 أيلول، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وتوتر المستثمرين في انتظار بيانات التضخم المقررة صدورها في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
كما هبطت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1912.39 دولار للأونصة, وهذا يعتبر أدنى مستوى للذهب منذ 25 آب, وعلى صعيدين متصل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بمعدل 0.6 بالمئة، لتبلغ 1935.10 دولارًا للأونصة عند الإغلاق.
كذلك لفت كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز بوب هابركورن، إلى أن المستثمرين يترقبون بيانات التضخم ويعتمدون على الذهب كملاذ آمن في هذه الفترة. وأفاد بأن: "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك عمليات شراء آمنة في الذهب".
في حين أنه من الجدير بالذكر أن ارتفاع قيمة الدولار بمعدل 0.2 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة يوم الأربعاء، يمكن أن يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتبعاَ لبحث قامت به رويترز، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 0.6 بالمئة في آب أمام 0.2 بالمئة في تموز.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ثبتت أسعار الفضة عند 23.07 دولاراً للأونصة، بينما ارتفعت أسعار البلاتين بمعدل 1.4 بالمئة إلى 910.82 دولارًا، وقدمت البلاديوم نفس النسبة بالزيادة لتبلغ 1236.17 دولاراً.
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