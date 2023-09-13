أسعار الذهب الأسود ترتفع يوم الثلاثا

(MENAFN
) شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأسود ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء الموافق 12 أيلول، حيث عادت إلى مستوياتها التي لم تسجلها منذ 10 أشهر، بعد تراجعها في اليوم السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى المخاوف المتزايدة من تقلص إمدادات النفط في السوق، وذلك على خلفية قرار المملكة العربية السعودية وروسيا تمديد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية 2023.
كما كشف البيان الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) استمرار تراجع المعروض مقارنة بالطلب في سوق الذهب الأسود العالمي حتى نهاية 2023.
كذلك قامت تبعاَ لتقرير أوبك، الدول الأعضاء البالغ عددها 13 دولة بضخ ما يعادل 4.27 مليون برميل كل يوم في الربع الحالي من 2023، وهو انخفاض يقدر بحوالي 1 مليون برميل تقريبًا مقارنة باحتياجات المستهلكين. وإذا استمرت المنظمة في الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير، كما ألمحت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب قد تتضاعف تقريبًا في الربع الأخير من هذه السنة، وتبلغ 3.3 ملايين برميل كل يوم.
في حين تجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك تعتبر ضرورة إنتاج حوالي 30 مليون برميل كل يوم خلال الربع الأخير من 2023 لتلبية الطلب المتزايد على الذهب الأسود الخام.
MENAFN13092023000045015682ID1107059805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.