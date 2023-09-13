آبل تكشف عن ساعة "الترا 2" الجديدة

(MENAFN
) في مؤتمرها السنوي في كوبرتينو، كاليفورنيا، كشفت شركة أبل عن ساعة أبل الجديدة "ألترا 2"، والتي تأتي مزودة بتقنيات مبتكرة تجعلها محط أنظار عشاق التكنولوجيا. أحدث ميزة مبهرة في هذه الساعة هي القدرة على التفاعل معها باستخدام إصبعي السبابة والإبهام دون الحاجة إلى لمس الشاشة مباشرة. ببساطة، يمكن للمستخدمين النقر بإصبعيهما معًا للتفاعل مع ساعتهم، مما يسهل عليهم تجربة المستخدم بيد واحدة.
كما تمتاز ساعة "ألترا 2" بتكنولوجيا متقدمة تضم مستشعر القلب والجيروسكوب، إلى جانب استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتتبع التغيرات في تدفق الدم. تم اختبار هذه الساعة في جميع البيئات، من الوديان السحيقة إلى قمم الجبال الشاهقة، مما يجعلها موثوقة في أي مغامرة.
كذلك تتميز الساعة بأداء بطارية مذهل، حيث تعمل لمدة تصل إلى 36 ساعة متواصلة بعد شحنها في أدنى أوضاع الطاقة، وتصل إلى 72 ساعة في أعلى أوضاعها. وفي هذا الخريف، يمكن لعملاء "آبل" اختيار ساعة ذكية صديقة للبيئة تناسب احتياجاتهم.
في حين أكد المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، أن الساعة الذكية "ألترا 2" هي جزء من التحول الرائد للشركة في عالم التكنولوجيا، وهي جاهزة للانضمام إلى عائلة منتجات سيريس 9 وتحقيق تجارب مذهلة للمستخدمين.
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