روسيا تتوقع تراجع انتاج النفط الى 527 مليون طن

(MENAFN
) تكهن نيكولاي شولجينوف, وزير الطاقة الروسي تراجع إنتاج الذهب الأسود الروسي إلى 527 مليون طن، أي 10.54 مليون برميل كل يوم في 2023، من 535 مليونا في في السنة الماضية.
كما أكمل أنه من المرجح أن يتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في هذه السنة من 672 مليار متر مكعب في السنة الماضية.
كذلك أفاد ألكسندر نوفاك, نائب رئيس الوزراء الروسي في بداية آب المنصرم، بأن وطنه سيقلل صادرات الذهب الأسود بمقدار 300 ألف برميل كل يوم في أيلول.
في حين بين أنه "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستواصل روسيا طوعا خفض إمداداتها النفطية في شهر سبتمبر، الآن بواقع 300 ألف برميل يوميا، من خلال خفض صادراتها بهذه الكمية إلى الأسواق العالمية".
ووععدت روسيا حقاَ بتقليل إنتاجها النفطي بحوالي 500 ألف برميل كل يوم، تعادل 5 بالمئة من الإنتاج، منذ آذار وحتى آخر السنة.
وتكون روسيا ثاني أكبر مصدر للذهب الأسود عالمياَ بعد السعودية، والتي صرحت في الوقت ذاته تقريبا بأنها ستطيل خفضا طوعيا للإنتاج مقداره مليون برميل كل يوم لشهر آخر يضم أيلول.
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