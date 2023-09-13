

وأشارت، إلى أنه على الأفراد مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي، وتقديم طلب تقسيط للمبالغ في أقرب وقت.

أما المنشآت المدينة، بينت المؤسسة أن عليها مراجعة فرع الضمان التابعة له، لإبرام اتفاقية التقسيط، واستكمال الإجراءات، لتجيب فرض غرامات عليها، وفقاً لأحكام القانون.