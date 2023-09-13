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الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

9/13/2023 6:08:40 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيديو توضيحي، حول تسديد الديون المترتبة على الأفراد والمنشآت لصالح المؤسسة .
ودعت المؤسسة خلال الفيديو، الذي نشرته اليوم، الأفراد والمنشآت المدينين لتسديد المديونية المترتبة عليهم، من خلال التسديد نقداً، أو من خلال إبرام اتفاقية تقسيط.


وأشارت، إلى أنه على الأفراد مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي، وتقديم طلب تقسيط للمبالغ في أقرب وقت.
أما المنشآت المدينة، بينت المؤسسة أن عليها مراجعة فرع الضمان التابعة له، لإبرام اتفاقية التقسيط، واستكمال الإجراءات، لتجيب فرض غرامات عليها، وفقاً لأحكام القانون.

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