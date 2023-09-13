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تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طبقت المحاكم مراقبة إلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة خلال آب 2023، وفقا لوزارة العدل.
ويستخدم السوار الإلكتروني كأحد بدائل التوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحقيق العدالة المجتمعية، ويخفف من الأعباء المالية على خزينة الدولة.
ويرتدي الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني وفق التعليمات بالجزء السفلي من كاحل القدم، حيث يتم تطبيق المراقبة الإلكترونية بعد إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
وكانت وزارة العدل أعلنت في عام 2020 نيتها شراء 4 آلاف سوار إلكتروني كبديل عن التوقيف داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

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