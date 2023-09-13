تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي
التاريخ
9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - طبقت المحاكم مراقبة إلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة خلال آب 2023، وفقا لوزارة العدل.
ويستخدم السوار الإلكتروني كأحد بدائل التوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحقيق العدالة المجتمعية، ويخفف من الأعباء المالية على خزينة الدولة.
ويرتدي الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني وفق التعليمات بالجزء السفلي من كاحل القدم، حيث يتم تطبيق المراقبة الإلكترونية بعد إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
وكانت وزارة العدل أعلنت في عام 2020 نيتها شراء 4 آلاف سوار إلكتروني كبديل عن التوقيف داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
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