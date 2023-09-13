Wednesday, 13 September 2023 02:59 GMT

صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي

9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال الأسيرة حنان البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، القابعة في سجن الدامون، و التي صدر بحقها حكماً بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر.


ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسيرة اليوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 04/09/2023 وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل بطريقة همجية، خلعوا الباب، وسألوا عني ثم قاموا بتقييد يداي واعتقالي، مشوا بي مسافة وصولاً إلى الجيب العسكري، كان بداخله شاب من القرية يعاني من قلب مفتوح ووضعه صعب جدا، يصرخ بشدة من الألم بسبب ركلات الجنود له حيث تعمدوا الدوس على صدره".


وتابعت "نقلوني بعدها الى بيت ايل و أبقوني بساحة مفتوحة حتى الصباح، ثم أخذوني إلى تحقيق عوفر، حيث قامت إحدى المجندات بتعصيبي و ضربي بشدة على رأسي، وبقيت هناك ليلة كاملة داخل زنزانة ظروفها سيئة جدًا".


يُذكر أن الأسيرة البرغوثي متزوجة وأم لـ 7 أبناء، و هي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، المحكوم بالسجن مؤبد و 18 عاما.

صفا


MENAFN13092023000208011052ID1107059609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث