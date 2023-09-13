صدور قرار بالسجن الإداري بحق الأسيرة حنان البرغوثي



ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب على لسان الأسيرة اليوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 04/09/2023 وحوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل بطريقة همجية، خلعوا الباب، وسألوا عني ثم قاموا بتقييد يداي واعتقالي، مشوا بي مسافة وصولاً إلى الجيب العسكري، كان بداخله شاب من القرية يعاني من قلب مفتوح ووضعه صعب جدا، يصرخ بشدة من الألم بسبب ركلات الجنود له حيث تعمدوا الدوس على صدره".



وتابعت "نقلوني بعدها الى بيت ايل و أبقوني بساحة مفتوحة حتى الصباح، ثم أخذوني إلى تحقيق عوفر، حيث قامت إحدى المجندات بتعصيبي و ضربي بشدة على رأسي، وبقيت هناك ليلة كاملة داخل زنزانة ظروفها سيئة جدًا".



يُذكر أن الأسيرة البرغوثي متزوجة وأم لـ 7 أبناء، و هي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، المحكوم بالسجن مؤبد و 18 عاما.

صفا