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بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين

9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل يوم الأربعاء إنها خفضت أسعار سلسلتها من هواتف آيفون 14 في الصين وذلك بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة.


وأظهر الموقع أن سعر الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت من آيفون 14 انخفضت 600 يوان إلى 5399 يوانا (740.50 دولار)، بينما آيفون 14 بلس بسعر 5999 يوانا، بانخفاض من 6999 يوانا.


وتعرضت الشركة لخسائر فادحة في قيمتها السوقية تزيد عن 200 مليار دولار، بعد قيام الصين بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة "آيفون" وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" في العمل.


وكانت الشركة أعلنت أمس عن أحدث منتجاتها، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين.

شفق نيوز


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