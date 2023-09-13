بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين

بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين
التاريخ
9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر الموقع الإلكتروني لشركة أبل يوم الأربعاء إنها خفضت أسعار سلسلتها من هواتف آيفون 14 في الصين وذلك بعد إطلاق سلسلة آيفون 15 الجديدة.
وأظهر الموقع أن سعر الإصدار بذاكرة 128 جيجابايت من آيفون 14 انخفضت 600 يوان إلى 5399 يوانا (740.50 دولار)، بينما آيفون 14 بلس بسعر 5999 يوانا، بانخفاض من 6999 يوانا.
وتعرضت الشركة لخسائر فادحة في قيمتها السوقية تزيد عن 200 مليار دولار، بعد قيام الصين بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة "آيفون" وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" في العمل.
وكانت الشركة أعلنت أمس عن أحدث منتجاتها، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين.
شفق نيوز
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