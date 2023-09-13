الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للدفاع

الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للدفاع
التاريخ
9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء إن الرئيس يون سوك يول عين شين وون-شيك وزير جديدا للدفاع، وهو برلماني ينتمي إلى الحزب الحاكم.
وبحسب وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية يعتبر شين وون-سيك من حزب سلطة الشعب الحاكم المرشح الأكثر ترجيحاً ليحل محل وزير الدفاع لي جونغ-سوب، الذي يتردد أنه أعرب عن نية الاستقالة وسط مساعي حزب المعارضة الرئيسي لمساءلته بسبب تعامله مع تحقيق عسكري في وفاة جندي مشاة بحرية.
ومن المرجح أن يتم تعيين يو إن-تشون، المستشار الرئاسي الخاص للشؤون الثقافية والرياضية، وزيراً جديداً للثقافة، في حين من المرجح أن يتم تعيين كيم هاينغ، التي عملت في لجنة القيادة المؤقتة السابقة للحزب الحاكم في منصب وزير المساواة بين الجنسين والأسرة.
وقال المسؤولون لوكالة يونهاب للأنباء إنه من المقرر أن يعلن رئيس ديوان الرئاسة كيم ديه-كي الترشيحات في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء.
البيان
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