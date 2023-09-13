Wednesday, 13 September 2023 02:59 GMT

الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للدفاع

9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء إن الرئيس يون سوك يول عين شين وون-شيك وزير جديدا للدفاع، وهو برلماني ينتمي إلى الحزب الحاكم.


وبحسب وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية يعتبر شين وون-سيك من حزب سلطة الشعب الحاكم المرشح الأكثر ترجيحاً ليحل محل وزير الدفاع لي جونغ-سوب، الذي يتردد أنه أعرب عن نية الاستقالة وسط مساعي حزب المعارضة الرئيسي لمساءلته بسبب تعامله مع تحقيق عسكري في وفاة جندي مشاة بحرية.


ومن المرجح أن يتم تعيين يو إن-تشون، المستشار الرئاسي الخاص للشؤون الثقافية والرياضية، وزيراً جديداً للثقافة، في حين من المرجح أن يتم تعيين كيم هاينغ، التي عملت في لجنة القيادة المؤقتة السابقة للحزب الحاكم في منصب وزير المساواة بين الجنسين والأسرة.


وقال المسؤولون لوكالة يونهاب للأنباء إنه من المقرر أن يعلن رئيس ديوان الرئاسة كيم ديه-كي الترشيحات في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء.

البيان

MENAFN13092023000208011052ID1107059607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث