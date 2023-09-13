الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للدفاع



وبحسب وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية يعتبر شين وون-سيك من حزب سلطة الشعب الحاكم المرشح الأكثر ترجيحاً ليحل محل وزير الدفاع لي جونغ-سوب، الذي يتردد أنه أعرب عن نية الاستقالة وسط مساعي حزب المعارضة الرئيسي لمساءلته بسبب تعامله مع تحقيق عسكري في وفاة جندي مشاة بحرية.



ومن المرجح أن يتم تعيين يو إن-تشون، المستشار الرئاسي الخاص للشؤون الثقافية والرياضية، وزيراً جديداً للثقافة، في حين من المرجح أن يتم تعيين كيم هاينغ، التي عملت في لجنة القيادة المؤقتة السابقة للحزب الحاكم في منصب وزير المساواة بين الجنسين والأسرة.



وقال المسؤولون لوكالة يونهاب للأنباء إنه من المقرر أن يعلن رئيس ديوان الرئاسة كيم ديه-كي الترشيحات في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء.

البيان