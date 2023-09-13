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طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء يتدخلون بـ'فتح بطنه' في البيرو

9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو حياة طفل عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.


وقال الطبيب إفراين سالاسار في تصريحات نقلتها "رويترز": "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبر حقن " .

وذكرت وسائل إعلام أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم الحيوانات، بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.
ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.


وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".


وذكرت وسائل إعلام أن حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة.

سكاي نيوز

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