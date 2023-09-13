طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء يتدخلون بـ'فتح بطنه' في البيرو
التاريخ
9/13/2023 6:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو حياة طفل عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.
وقال الطبيب إفراين سالاسار في تصريحات نقلتها "رويترز": "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبر حقن " .
وذكرت وسائل إعلام أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم الحيوانات، بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.
ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.
وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".
وذكرت وسائل إعلام أن حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة.
سكاي نيوز
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