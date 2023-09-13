الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة
التاريخ
9/13/2023 6:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام السائقين اليوم، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء القيادة، مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.
وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة .
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