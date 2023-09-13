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الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

9/13/2023 6:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام السائقين اليوم، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء القيادة، مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.
وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة .

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