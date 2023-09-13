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شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

9/13/2023 6:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية، مقطع فيديو، يوثق تساقط الأمطار في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، اليوم الأربعاء.
وبيّن الفيديو، الذي نشرته الدائرة عبر صفحتها على "فيسبوك" تساقطاً غزيراً للأمطار، وذلك خلال تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات من المطر لفترات قصيرة .

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