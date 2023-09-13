شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو
التاريخ
9/13/2023 6:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية، مقطع فيديو، يوثق تساقط الأمطار في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، اليوم الأربعاء.
وبيّن الفيديو، الذي نشرته الدائرة عبر صفحتها على "فيسبوك" تساقطاً غزيراً للأمطار، وذلك خلال تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات من المطر لفترات قصيرة .
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