ساعة عمرو دياب في حفل أبوظبي حديث السوشال ميديا.. ما السبب؟



وسبق وأن ارتدى النجم ساعة من ماركة "أوديمار بيجيه- Audemars Piguet" بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه مصري (نحو 655 ألف دولار أمريكي)، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، مع إطار ملون من باجيت ألماس، وتحتوي حركة الساعة على 38 من الأحجار الكريمة، وذلك خلال مشاركته في حفل تكريم مكتشفه الموسيقار هاني شنودة، بالمملكة العربية السعودية.



كما ارتدي خلال حفله الذي أحياه في بيروت، 19 أغسطس (آب) الماضي، ساعة "رولكس كوزموجراف دايتونا عين النمر" Rolex Daytona، مصنوعة من الذهب عيار 18، ومرصعة بـ36 قطعة ألماس، بسعر تتجاوز الـ15 مليون جنيه مصري ( 500.126 ألف دولار).

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالأردن يوم 29 سبتمبر (أيلول) الجاري.



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