اسعار بيع ليرة الذهب الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

اسعار بيع ليرة الذهب الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم
التاريخ
9/13/2023 6:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر بيع ليرة الذهب الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا اليوم الاربعاء بالأردن ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واستقر سعر بيع غرام الذهب اليوم ، حيث بلغ سعر عيار21 الاكثر طلباً من الاردنيين عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.3 ديناراً للشراء منهم
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