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اسعار بيع ليرة الذهب الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

9/13/2023 6:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر بيع ليرة الذهب الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا اليوم الاربعاء بالأردن ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واستقر سعر بيع غرام الذهب اليوم ، حيث بلغ سعر عيار21 الاكثر طلباً من الاردنيين عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.3 ديناراً للشراء منهم

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