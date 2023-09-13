الإسعاف الليبي : تقلص الآمال في العثور على ناجين



أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي

أسامة علي ، اليوم الأربعاء ، بأنه بعد مرور 48 ساعة تقلصت الآمال في العثور على ناجين جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها الشرق

الليبي.

وقال

المتحدث ، في تصريح

اليوم لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) ، إن الوضع في درنة مازال سيئا جدا ، مشيرا إلى أن عدد القتلى إلى الآن يفوق 5000، والرقم مرشح للزيادة.

وأضاف أن "هناك نحو 9000 بلاغ عن مفقودين، ولكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم لأن مشكلة الاتصالات قد تقلص منه بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء ولكن ليس هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم".

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة تسير بشكل جيد

ودرنة مكتظة الآن بفرق الإنقاذ والإغاثة من ليبيا ودول أخرى مثل الجزائر وتونس ومصر وتركيا، والازدحام الشديد يسبب ربكة في عمليات الإنقاذ.

ونفى الإعلامي، محمد الصريط، الموجود في درنة عودة خدمات الاتصالات والكهرباء للجزء الساحلي من المدينة، وهو الجزء المتضرر من الفيضان.

وقال الصريط لـ

(د. ب. أ)

إن الكهرباء والاتصالات عادت للمناطق المرتفعة من درنة، أما الجزء السفلي المحاذي للوادي والمقابل للبحر مازال دون خدمات إلى اليوم.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من درنة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، وكذلك الأعداد الكبيرة للجثث المنتشلة والتي توضع مؤقتا للتعرف عليها من قبل أهالي وذوي المفقودين قبل دفنها في مقابر جماعية، نظرا لأعدادها الكبيرة.

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدي وادي درنة نتيجة تأخر الصيانة فيهما وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحيائها بين المنطقتين.

وكانت السلطات الليبية في شرق البلاد حذرت السكان القاطنين قرب وادي درنة وبمحاذاة الساحل من خطر الإعصار، ودعت إلى خروج السكان من تلك المناطق وحمل ما خف حمله وغلى ثمنه، إلا أن استجابة السكان للتنبيهات كانت قليلة كما يبدو، الأمر الذي ضاعف من أعداد الضحايا.

ورصدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مبلغ 5ر2

مليار دينار لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة،

وأعلنت عن تسخير كافة إمكانياتها لجهود الإنقاذ والإغاثة، فيما أعلن المجلس الرئاسي عن حالة الحداد وتتكيس الأعلام، وطلب التدخل الدولي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

درنة الليبية تحصي ضحايا كارثة السيول وتوقعات بارتفاع الحصيلة

مصر .. 74 قتيلاً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا

المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

سيول ليبيا تمحو معالم مدينة درنة وتخلّف 10 آلاف مفقود

ناجون من الكارثة في ليبيا يتحدثون عن نجاتهم بمعجزة

ليبيا..40 جنديا ليبيا في عداد المفقودين في درنة