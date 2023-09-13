الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يتقلص بمعدل 0.5 بالمئة

(MENAFN
) بينت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء بتاريخ 19 أيلول, أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تقلص بما يزيد عن المتكهن بمعدل 0.5 بالمئة في تموز، وهو ما يشكل أكبر تراجع لسنة 2023.
كما كان بحث قامت به رويترز لآراء اقتصاديين لفت إلى تقلص الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.2 بالمئة أمام شهر حزيران.
كذلك بينت التقارير أن كل المجالات الأساسية للاقتصاد, الخدمات والتصنيع والبناء, قد تقلصت في شهر تموز. ولا تشمل تقارير يوم الأربعاء مراجعات تصاعدية جوهرية جديدة لأداء الاقتصاد البريطاني الى ختام سنة 2021.
في حين تزيد هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يخسر زخمه في مجابهة الارتفاع القوي في مصاريف الاقتراض. ومن المكن أن يعطي ذلك بعض صناع القرار في مصرف إنجلترا وقفة للتفكير عندما يقررون لاحقاَ من أيلول ما إذا كانوا سيزيدون أسعار الفائدة مجدداَ في نزاعهم لترويض التضخم.
وتتكهن أسواق المال زيادة بقيمة ربع نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في المؤتمر القادم، مع قابلية ارتفاع آخر ببدء آخر السنة.
ولفت أندرو بيلي، محافظ مصرف إنجلترا، إلى أن دورة التشديد النقدي الأشد عدوانية منذ الثمانينيات أوشكت على الاكتمال.
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