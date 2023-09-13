آبل تعلن عن آيفون 15 و آيفون 15 برو مع تحسينات مبهرة

(MENAFN
) أعلنت شركة "آبل" عن "آيفون 15" و"آيفون 15 برو" بأسعار متماثلة لسلفهما، حيث تتراوح الأسعار بين 799 دولارًا للإصدار الأساسي و899 دولارًا للإصدار "برو". هذا الإعلان أثار تفاعلًا كبيرًا بين الحضور في حفل الإطلاق.
كما وتميز هذا المؤتمر بلحظة استثنائية عندما أعلنت "آبل" عن دعمها لشحن "تايب-سي" وطرح سماعات "ايربودز" السلكية للجيل التالي من "آيفون 15". وكان لهذا الإعلان أثر ضخم على الجماهير التي هتفت بقوة. وأفاد أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة بأنهم سيقومون كذلك بتحديث الجيل الثاني من "ايربودز برو" ليكون متوافقًا مع منفذ "يو اس بي تايب-سي".
كذلك لما يتعلق بمفاجآت أخرى، لفت أحد مقدمي برامج "آبل" إلى ضرورة "شاحن سي" كمعيار عالمي معترف به، مما دفع الجماهير إلى التصفيق والهتاف. هذا الإعلان يبين التزام الشركة بتقديم تقنيات متقدمة ومتوافقة مع المعايير العالمية لمستخدمي "آيفون".
في حين سوف يتم تجهيز "آيفون 15" الأساسي بشريحة "اي 16 بيونيك"، وهذا يعني أداءًا أكثر سرعة وأفضل كفاءة في استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الشريحة كإضافة رائعة للهاتف الرئيسي.
ومن الجدير بالذكر أن "آبل" تعمل على تجديد الاهتمام بالمسائل البيئية، اذ يصل ما يقرب من 75 بالمئة من محتوى "آيفون 15" من الألمنيوم المعاد تدويره. هذا التحسين يساهم في جعل الهواتف أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
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