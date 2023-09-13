المساعيد يتحدث عن المنظومة السياسية وقانون الأحزاب

المساعيد يتحدث عن المنظومة السياسية وقانون الأحزاب
التاريخ
9/13/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استمرار للجهود الوطنية الهادفة الى تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني المتميز، استضافت إذاعة صوت الجنوب التي تبث برامجها من جامعة الحسين بن طلال من خلال برنامج الديموقراطية اليوم عطوفة محافظ معان السيد فيصل المساعيد للحديث عن المنظومة السياسية وقانون الأحزاب الأردني رقم 7 لسنة 2022.
تحدث محافظ معان السيد فيصل المساعيد عن تاريخ الحياة الحزبية في الاردن، وبين أبرز العوامل التي تؤدي الى تطوير الاحزاب السياسية، وكيف ساهم قانون الاحزاب رقم 7 لسنة 2022 في تطوير الاحزاب، كما أشار الى أهمية الاحزاب في حياة الدولة المعاصرة وأهميتها في البيئة التشريعية والمهنية التي اصبحت مهيئة لمشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية.
كما تحدث المساعيد عن ضرورة الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وقيم المساواة والتسامح والتي تأتي في ظل إقرار مخرجات منظومة التحديث السياسي للوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية، مؤكداً على تعزيز المشاركة الشعبية والحياة الحزبية والسياسية، وتمكين المرأة والشباب ليكون الأردن بمئويته الثانية أكثر قوة وحداثة، مضيفاً أنه تم إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل السياسي التي كفلت المشاركة العامة للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
ويبث برنامج الديموقراطية اليوم عبر أثير إذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال بشكل أسبوعي يتم من خلاله مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالمشاركة بالحياة السياسية بهدف توعية المجتمع المحلي واطلاعه على آخر المستجدات السياسية.
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