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المساعيد يتحدث عن المنظومة السياسية وقانون الأحزاب

9/13/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استمرار للجهود الوطنية الهادفة الى تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني المتميز، استضافت إذاعة صوت الجنوب التي تبث برامجها من جامعة الحسين بن طلال من خلال برنامج الديموقراطية اليوم عطوفة محافظ معان السيد فيصل المساعيد للحديث عن المنظومة السياسية وقانون الأحزاب الأردني رقم 7 لسنة 2022.

تحدث محافظ معان السيد فيصل المساعيد عن تاريخ الحياة الحزبية في الاردن، وبين أبرز العوامل التي تؤدي الى تطوير الاحزاب السياسية، وكيف ساهم قانون الاحزاب رقم 7 لسنة 2022 في تطوير الاحزاب، كما أشار الى أهمية الاحزاب في حياة الدولة المعاصرة وأهميتها في البيئة التشريعية والمهنية التي اصبحت مهيئة لمشاركة الشباب والمرأة في الحياة الحزبية والسياسية.

كما تحدث المساعيد عن ضرورة الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وقيم المساواة والتسامح والتي تأتي في ظل إقرار مخرجات منظومة التحديث السياسي للوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية، مؤكداً على تعزيز المشاركة الشعبية والحياة الحزبية والسياسية، وتمكين المرأة والشباب ليكون الأردن بمئويته الثانية أكثر قوة وحداثة، مضيفاً أنه تم إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل السياسي التي كفلت المشاركة العامة للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.

ويبث برنامج الديموقراطية اليوم عبر أثير إذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال بشكل أسبوعي يتم من خلاله مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالمشاركة بالحياة السياسية بهدف توعية المجتمع المحلي واطلاعه على آخر المستجدات السياسية.

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