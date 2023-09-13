7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد خلال شهر

7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد خلال شهر
التاريخ
9/13/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة العدل، عن تنفيذ المحاكم في الأردن 7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد، في وقت استقبلت فيه 207 طلبات للمساعدة القانونية خلال شهر آب الماضي.
وقالت الوزارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها طبقت الرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة، وأرشفت 3.5 ملايين ورقة قضائية.
ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.
وأطلق مشروع المحاكمة عن بعد في تموز 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.
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