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7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد خلال شهر

9/13/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة العدل، عن تنفيذ المحاكم في الأردن 7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد، في وقت استقبلت فيه 207 طلبات للمساعدة القانونية خلال شهر آب الماضي.

وقالت الوزارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها طبقت الرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة، وأرشفت 3.5 ملايين ورقة قضائية.

ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.

وأطلق مشروع المحاكمة عن بعد في تموز 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.

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