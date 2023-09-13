دعاس: قرار رفع معدلات القبول في الطب إيجابي

دعاس: قرار رفع معدلات القبول في الطب إيجابي
التاريخ
9/13/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – قال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة“ذبحتونا” الدكتور فاخر دعاس، إن قرار مجلس التعليم العالي برفع الحد الأدنى لمعدل القبول لتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غير الأردنية، إيجابي وجاء استجابة للمطالبات الكثيرة برفع معدل القبول في الجامعات لـ 90%.
وأضاف دعاس في تصريحات عبر اثير حياة اف ام، اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف لضبط الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين يخرجون لدراسة تخصص الطب والطب البشري خارج الأردن.
وأكد ان الهدف الاساسي من من هذا القرار عدم تأثر نوعية التعليم والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وقال:“الاولى بوزارة التعليم العالي أن يشمل قرارها كافة الجامعات الحكومية والخاصة، للحد من نسب البطالة المرتفعة والخطرة في تخصص الطب والطب البشري”.
وبين أنه يجب إعادة النظر في شمول التخصصات الأخرى المشبعة بهذا القرار.
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.
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