دعاس: قرار رفع معدلات القبول في الطب إيجابي

وأضاف دعاس في تصريحات عبر اثير حياة اف ام، اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف لضبط الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين يخرجون لدراسة تخصص الطب والطب البشري خارج الأردن.

وأكد ان الهدف الاساسي من من هذا القرار عدم تأثر نوعية التعليم والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وقال:“الاولى بوزارة التعليم العالي أن يشمل قرارها كافة الجامعات الحكومية والخاصة، للحد من نسب البطالة المرتفعة والخطرة في تخصص الطب والطب البشري”.

وبين أنه يجب إعادة النظر في شمول التخصصات الأخرى المشبعة بهذا القرار.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.