أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما

"مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة" – إمارة دبي، و"مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م" – إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى الغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما وكذلك الزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة) وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما"، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.

وأكدت الوزارة أنها "لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".

وأضافت: "مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات اصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة".

ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكتروني



للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.