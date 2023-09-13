9.5 تريليونات درهم التحويلات المالية خلال 7 أشهر

تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام

تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.5 تريليونات درهم

خلال 7 أشهر وذلك طبقا لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يناير ويوليو 2023 .

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف بأن التحويلات مابين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7% وبإجمالي قارب 6.1 تريليون درهم بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي تجاوز

3.4 تريليون درهم .

وكان لشهر مايو 2023 الحصة الأكبر من التحويلات على مدار الفترة كاملة

بقيمة إجمالية قاربت 1.7 تيريليون درهم، متصدراً أداء كل من

التحويلات بين البنوك بما يقارب 1.1 تيريليون درهم

وأيضا تحويلات الأفراد بقيمة 600 مليار درهم .

وحقق شهر يوليو ثاني أكبر قيمة بإجمالي تجاوز

1.5 تيريليون درهم موزعة بقيمة تريليون درهم للتحويلات بين البنوك وأكثر من 500 مليار درهم لتحويلات الأفراد

فيما كان شهر مارس

ثالث أكثر الشهور بما يتجاوز 1.46 تيريليون درهم من خلال

914 مليار درهم عن إجمالي التحويلات ما بين البنوك وأكثر من 550 مليار درهم التحويلات الخاصة بالإفراد .

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد إجراء مقاصة لـ 12.7 مليون شيك على مدار السبعة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 721.2 مليار درهم، وكان شهر مايو الأنشط أيضا على صعيد مقاصة الشيكات على مدار العام بما يتجاوز مليوني شيك بقيمة بلغت أكثر من 116.1 مليار درهم.