بركينستوك الألمانية تطلب طرح أسهمها في السوق الأمريكية

قدمت شركة الأحذية الألمانية بركينستوك طلباً لإدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية الأمريكية من خلال عملية طرح عام أولي.

وقدمت الشركة الموجود مقر رئاستها في مدينة لينتس أم راين

في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية أمس.

وتضم النشرة بيانات أساسية مثل

شروط بيع الأسهم، في حين ظل سعر السهم غير محدد.

وفي يوليو الماضي ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بركينستوك يمكن أن تحقق قيمة سوقية تزيد على 8 مليارات دولار.

وخلال الأشهر الستة الماضية

في زاد إجمالي حجم أعمال الشركة الألمانية بنسبة 7ر18% إلى 2ر644 مليون يورو (4ر692 مليون دولار)

في حين كانت الأرباح

2ر40 مليون يورو مقابل 5ر73 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق.