Wednesday, 13 September 2023 01:06 GMT

بركينستوك الألمانية تطلب طرح أسهمها في السوق الأمريكية

9/13/2023 5:22:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدمت شركة الأحذية الألمانية بركينستوك طلباً لإدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية الأمريكية من خلال عملية طرح عام أولي.

وقدمت الشركة الموجود مقر رئاستها في مدينة لينتس أم راين
في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية نشرة الاكتتاب إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية أمس.

وتضم النشرة بيانات أساسية مثل
شروط بيع الأسهم، في حين ظل سعر السهم غير محدد.

وفي يوليو الماضي ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بركينستوك يمكن أن تحقق قيمة سوقية تزيد على 8 مليارات دولار.

وخلال الأشهر الستة الماضية
في زاد إجمالي حجم أعمال الشركة الألمانية بنسبة 7ر18% إلى 2ر644 مليون يورو (4ر692 مليون دولار)
في حين كانت الأرباح
2ر40 مليون يورو مقابل 5ر73 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق.

MENAFN13092023000110011019ID1107059435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث