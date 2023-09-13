

تحتفل دولة الإمارات وسويسرا

بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية. فبتاريخ 12سبتمبر 1973 قرر المجلس الاتحادي السويسري إرساء العلاقات الدبلوماسية مع الامارات العربية المتحدة. وكان السفير كازانوفا أول سفير سويسري للإمارات العربية المتحدة مقدما أوراق اعتماده للشيخ زايد (رحمه الله) واضعاً اللبنة الأولى في بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يشترك البلدين برؤى متشابه في مجالات عدة، منها

التنمية المستدامة، والابتكار والتغيير المناخي.

وللاحتفال بهذه الذكرى، قام السفير السويسري لدى الإمارات،

آرثر ماتلي، بدعوة وفد من وزارة الخارجية الإماراتية الى مأدبة غذاء في مقر اقامته في أبو ظبي.

وبهذه المناسبة قدم سعادة السفير لوزارة الخارجية الإماراتية نسخة عن قرار المجلس الاتحادي السويسري لعام 1973 القاضي بإنشاء العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماتلي: "اليوبيل الذهبي هو لحظة للنظر في الماضي والمستقبل. وأنا أتطلع للمساهمة مع فريقي في تدعيم علاقاتنا القوية في مجالات عدة، مثل التجارة، والابتكار، والتنمية المستدامة. "







وبدورها، دعت سعادة الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى سويسرا، وفريق عمل السفارة وفدا من وزارة الخارجية السويسرية إلى مأدبة غداء في جنيف للاحتفال بذكرى الخمسين عاماً.

وبهذه المناسبة، قالت العتيبة: "بينما نحتفل بالذكرى الخمسين لشراكتنا المنسجمة، تبرز الإمارات وسويسرا كرمزين للتميز الدبلوماسي. وقد بُنيت مسيرتنا سوياً على قيم مشتركة واحترام متبادل والفرص اللامحدودة.

أتمنى للسنوات الخمسين القادمة أن تمتلئ بمزيد من التعاون والازدهار والتوافق بين بلدينا العظيمين".







وفي مساء نفس اليوم في مدينة دبي، التقت السفارة السويسرية ممثلين عن الحكومة الإماراتية وممثلين عن قطاع الاعمال لحضور إضاءة برج خليفة بالعلم السويسري، وفي سياق الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً من العلاقات المميزة، قامت السفارة السويسرية أيضاً بتنظيم فعالية حوارية بالاشتراك مع وزارة الثقافة والشباب بالإضافة لفعاليات أخرى، من ضمنها حلقة نقاش حول موضوع التعليم والاستدامة في مركز أبو ظبي الإبداعي وحلقة نقاش أخرى عن السياحة والاستدامة في مركز

دبي الإبداعي.