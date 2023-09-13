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الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 48

9/13/2023 5:17:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.

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