الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 48

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.