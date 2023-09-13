الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 48

الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 48
التاريخ
9/13/2023 5:17:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
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