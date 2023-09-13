Wednesday, 13 September 2023 01:06 GMT

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 95 18 دولار

9/13/2023 5:17:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ
95.18 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
94.44 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت
1.42 دولار لتبلغ عند التسوية
92.06 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.55 دولار ليبلغ 88.84 دولار.

MENAFN13092023000130011022ID1107059400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث