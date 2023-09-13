سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 95 18 دولار
التاريخ
9/13/2023 5:17:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ
95.18 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
94.44 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت
1.42 دولار لتبلغ عند التسوية
92.06 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.55 دولار ليبلغ 88.84 دولار.
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