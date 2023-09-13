40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية من الكويت إلى متضرري الإعصار في ليبيا
التاريخ
9/13/2023 5:17:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح اليوم الأربعاء، طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال).
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، والوزارات والمؤسسات المعنية.
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